Ancelotti e Messi, destini incrociati: futuro in bilico con Real e Barcellona 

15:25 - L'abbraccio del boss una settimana fa nello spogliatoio di Gelsenkirchen non ha illuso Carlo Ancelotti. Da navigato uomo di calcio, l'italiano sa fiutare l'aria che tira e non si fa ingannare dalle apparenze, anche se le sue referenze sarebbero tali da fugare ogni dubbio. E' primo da solo in classifica nella Liga, è di fatto qualificato ai quarti di Champions League, è finalista in Coppa del Re, nessun altro tecnico al primo anno di panchina ha fatto più punti nella storia del Real Madrid, si è conquistato la stima di tutto lo spogliatoio (Cristiano Ronaldo in testa) e dei tifosi, ha pacificato gli animi e il clima mediatico attorno al club, eppure... eppure la sua conferma a Madrid è tutt'altro che scontata.

Eh già, perché, pur paradossale che sia, il presidente Florentino Perez e i dirigenti della giunta direttiva più vicini al boss continuano a storcere il naso, argomentando che nelle partite importanti contro Barça e Atletico Ancelotti ha sbagliato le scelte di formazione, da Sergio Ramos schierato a centrocampo al Camp Nou a Coentrao e Arbeloa titolari al Calderon passando per la sconfitta del Bernabeu nel derby. Per non parlare dell'utilizzo di Di Maria a centrocampo, il cui rendimento peraltro sta mettendo d'accordo la critica. Insomma Ancelotti resta sotto osservazione. Così va il mondo, solo portando trofei al museo del Bernabeu, Ancelotti si guadagnerà la riconferma.

Ma c'è un altro matrimonio in apparenza solidissimo che in realtà è a rischio. Ieri il presidente del Barça Bartomeu è stato costretto dai giornalisti catalani ad uscire allo scoperto sulla vicenda Messi. "Confermo che il miglior giocatore del mondo diventerà con noi anche il meglio pagato" ha detto. Dietro le dichiarazioni di facciata c'è però il primo incontro tra il padre di Messi e il vicepresidente blaugrana Javier Faus, andato a vuoto non per le scorie delle scintille prenatalizie, quando messi dichiarò testualmente che Faus "non capiva nulla di calcio" ma perché le parti si sono trovate lontane. Il recente caso Neymar impone trasparenza e le vecchie gabole contrattuali per alzare in modo camuffato i livelli salariali non sono più possibili sotto la lente d'ingrandimento del fisco spagnolo. In più si devono sanare le perdite del caso Neymar e reperire finanziamenti per il nuovo stadio, pena finire sotto processo per malversazione di bilancio come è successo alla giunta precedente dell'ex presidente Laporta. Se aggiungiamo che Neymar e Messi hanno giocato insieme meno di un terzo delle gare ufficiali, non sembra inverosimile che dentro la giunta zoppa di Rosell, più d'uno stia mormorando a bassa voce 5 considerazioni: 1. oggi la priorità sportiva è trovare sul mercato due difensori centrali di gran livello; 2. non è il caso di svenarsi legandosi con un nuovo contratto faraonico a Messi e bisogna evitare l'errore a suo tempo fatto con Ronaldinho, finito poi svenduto; 3. non farsi sfuggire nell'anno dei mondiali l'ultimo tram per portarsi a casa cifre importanti (si parla di 130-140 milioni) per un giocatore che costoro considerano aver cominciato ormai la parabola discendente; 4. essendo impopolare la mossa, una giunta - per di più già indebolita - non può certo fare il primo passo; 5. tirare in lungo e prendere tempo sull'adeguamento di contratto nell'attesa che esca allo scoperto ufficialmente una sponda (Psg, Bayern, City) utile. E il giocatore che ne pensa? Messi si sente legato a doppio filo col Barcellona ma le ultime vicende societarie hanno fatto sì che qualche dubbio facesse capolino anche nella sua testa. Per lui le prossime settimane saranno decisive per capire se dopo 14 anni sia giunto il momento o no di cambiare aria.