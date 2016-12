Ancelotti, consigli al Milan: "Balo imiti Ronaldo e l'Atletico si batte così..."

10:15 - Si può fare, anche se non sarà facile. Carlo Ancelotti, intervistato dal Corriere dello Sport, spinge il Milan in vista dell'ottavo di finale contro l'Atletico Madrid: "I Colchoneros sono come Simeone: duri, compatti e non mollano mai. Sono favoriti, ma la tradizione è dalla parte del Milan e di Seedorf. Clarence ha grandi idee, lasciatelo lavorare". Poi su Balotelli: "Soltanto il talento non basta: deve essere professionale come Ronaldo".

Parla da ex milanista il buon Carletto. Oppure da rivale numero uno dell'Atletico nella sua Liga. Però parla da saggio, da uomo che sa: "I rossoneri - dice - dovranno stare attenti soprattutto al loro contropiede e ai calci piazzati. L'Atletico è difficile da affrontare, non ti regala mai niente". Il pericolo numero uno si chiama Diego Costa, che Ancelotti paragona a un grande calciatore del passato: "Ricorda Elkjaer, l'ex attaccante del Verona dello scudetto di Bagnoli. E' potente, veloce e attacca bene gli spazi". Il Milan, però, può rispondere con Balotelli: "Per lui vale quello che ho detto di Ronaldo, che il talento, cioè, va usato attraverso una grande professionalità. Nel calcio di oggi non esiste il talento per il talento".