Ancelotti: "Balotelli non è un top player"

Non c'è pace per Mario Balotelli. Dopo l'obbligo del tribunale di Brescia a effettuare il test del Dna, dalla Spagna arriva una bocciatura direttamente da Carlo Ancelotti intento a parlare di Nazionale: "L'Italia è dietro a Spagna, Brasile, Germania e Argentina. Prandelli cercan di ringiovanire la rosa, ma dipende dall'esperienza a centrocampo. Davanti non abbiamo top player, Balotelli non lo è. Ha talento, ma è troppo discontinuo".

In un futuro però sulla panchina dell'Italia potrebbe proprio sedersi Carlo Ancelotti: "Può essere - ammette in un'intervista a Radio Nacional -. Ma per me fare il ct sarà l'ultimo lavoro da allenatore e per il momento mi piace lavorare tutti i giorni sul campo. Non sto pensando di guidare una Nazionale, ma mi piacerebbe in futuro". Futuro che se fosse alla guida degli azzurri non sarebbe facile per il tecnico del Real Madrid: "Al Mondiale partiamo dietro tre quattro selezioni. Prandelli sta cercando di ringiovanire la squadra, ma la verità è che l'Italia dipende molto dai suoi centrocampisti. Pirlo, De Rossi e Motta portano tanta esperienza. In più in attacco non abbiamo fuoriclasse. Stiamo sperando tutti in Balotelli, però non è continuo". Chiusura sul calcio italiano e sul suo futuro da allenatore: "Llorente sta facendo benissimo alla Juventus e i bianconeri vinceranno facilmente lo scudetto. Io in Bundesliga? E' un grande campionato ma non ho voglia di imparare un'altra lingua".