Amichevoli: vincono Francia, Inghilterra e Germania

00:49 - Successi per Francia, Inghilterra e Germania in amichevole. I transalpini superano 2-0 l'Olanda, gli inglesi faticano ma battono 1-0 la Danimarca mentre i tedeschi la spuntano per 1-0 col Cile. Allo Stade de France di Parigi i galletti di Deschamps, che schiera dall'inizio lo juventino Pogba, chiudono la pratica nel primo tempo contro gli oranje di Van Gaal. Al 20' Vlaar salva sulla linea un'incornata di Benzema mentre al 30' Lloris respinge di pugno un tiro a botta sicura di Van Persie. Dopo la mezzora i gol: al 32' lancio di Matuidi per Benzema che lascia rimbalzare la palla e di controbalzo trafigge Cillessen in diagonale; al 41' è lo stesso Matuidi a realizzare con una spettacolare semirovesciata sul cross da destra di Valbuena.

A Wembley l'Inghilterra di Hodgson deve sudare per piegare la giovane Danimarca di Morten Olsen. Il gol partita arriva all'82' e porta la firma di Daniel Sturridge che svetta sul secondo palo e incorna ad incrociare un bel traversone da sinistra di Adam Lallana del Southampton. Per Kasper Schemichel non c'è scampo. A Stoccarda la Germania trova subito il gol al 16' con Gotze contro il Cile di Vidal e Isla ma poi deve soffrire. Lahm salva sulla linea, Neuer compie diversi ottimi interventi e al 61' è la traversa a negare un pari meritato al Cile sul destro a botta sicura dell'ex napoletano Vargas, servito dal centro basso di uno scatenato Alexis Sanchez. Altre gare. Il Belgio, avanti 2-0 in casa con la Costa d'Avorio col raddoppio firmato dal romanista Nainggolan, viene raggiunto negli ultimi minuti dai gol di Drogba e Gradel per il 2-2. Pari 2-2 anche tra Svizzera e Croazia: due volte avanti con Drmic gli elvetici, due volte il pari di Olic per i croati. L'Uruguay di Suarez e Forlan bloccato sull'1-1 in Austria: l'ex reggino Stuani risponde a Janko.