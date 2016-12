Amichevoli verso il Brasile: Costa Rica ko, sorriso Italia

10:19 - Può tirare un sospiro di sollievo Cesare Prandelli. Il Costa Rica, infatti, prossimo avversario dell'Italia ai Mondiali subisce una netta sconfitta in amichevole contro il Giappone di Alberto Zaccheroni, finisce 3-1 per i samurai al Raymond James Stadium negli Stati Uniti a Tampa (Florida). La squadra di Pinto si porta in vantaggio al 31' con Ruiz, ma poi le reti di Endo 60', Kagawa 80' e Kakitani 92', ribaltano totalmente la situazione.



Il Costa Rica sblocca l’incontro al 31', bella l'azione che porta al gol il capitano Ruiz, che ottimizza un cross teso di Campbell e con il piatto destro insacca sotto la traversa. Nella ripresa, però, il Giappone ribalta la partita. Honda e Kagawa prendono per mano la squadra di Zaccheroni con grandi giocate. Al 60' dai piedi del milanista arriva l'assist al bacio per Endo che sfrutta il velo di un compagno e batte il portiere. Il secondo gol è una perla di Kagawa che all’80’ concretizza un dai e vai con Okazaki. Chiude i conti a tempo scaduto il gol di Kakitani che in scivolata riesce a cogliere impreparata la difesa del Costa Rica e supera per la terza volta il portiere avversario. La squadra, allenata da Jorge Luis Pinto, sarà avversaria dell'Italia il prossimo 20 giugno a Recife, nella seconda partita del gruppo D ai Mondiali.