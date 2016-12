Amichevoli: Pogba non basta, la Francia impatta con la Serbia

10:16 - Amichevole davvero intensa quella a Belgrado tra la Francia e la Serbia, terminata 1-1. Al gol nel primo tempo di Paul Pogba risponde Aleksandar Kolarov, terzino del City, ex Lazio. Tanti buoni spunti per Didier Deschamps, tecnico dei transalpini non impegnati nelle qualificazioni Europee perché Paese ospitante. L'unica pecca dei Bleus è quella di non essere riusciti a chiudere l'incontro. Nel finale la Serbia ha sfiorato il 2-1 con Ivanovic.

Il primo squillo della Francia arriva al 9' con un destro incrociato di Remy ma la palla si spegne sul fondo. I transalpini passano in vantaggio al 13' con Pogba che sbuca a sorpresa in area di rigore sul corner calciato da Cabella. Per il centrocampista della Juve si tratta del quarto gol con la maglia dei Bleus.

Al 24' si sveglia la Serbia ma il sinistro a giro di Tosic, dopo una triangolazione con Ivanovic, si spegne di un soffio a lato. I padroni di casa sfiorano il pari anche sul finire di primo tempo quando Tadic, libero fuori area, lambisce il palo col sinistro.

La ripresa si apre con la Francia a un passo dal raddoppio: Cabella calcia a botta sicura dai 13 metri ma Stojkovic si esibisce in una gran parata negando la gioia del gol al centrocampista del Newcastle.

I transalpini vogliono chiudere l'incontro: un superlativo Pogba scarica il destro da fuori ma ancora una volta Stojkovic dice di no. Al 66' Kolarov impegna Lloris su punizione dai 25 metri. L'ex difensore della Lazio, attualmente al City, è più fortunato all'80' quando sugli sviluppi di un altro calcio da fermo, scarica una botta violenta col pallone che si spegne in rete. Lloris si riscatta all'88' negando la gioia del gol ad Ivanovic che colpisce indisturbato di testa in area. E’ l’ultima occasione del match e così il portiere transalpino evita la clamorosa rimonta della Serbia.