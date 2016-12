Amichevoli: Neymar show nel pokerissimo del Brasile in Sudafrica

00:36 - Il Brasile di viaggia a passi spediti verso il Mondiale di casa e mette altra benzina nel motore con il 5-0 rifilato a Johannesburg al Sudafrica. Al 10' il vantaggio con Oscar, al 40' il raddoppio di Neymar, che firma anche il tris a inizio ripresa con un delizioso lob a scavalcare il portiere in uscita. Il poker porta la firma del regista del City Fernandinho. Chiude ancora Neymar che al 91' insacca col destro da due passi su sponda aerea di Jo.



Il Brasile di Luiz Felipe Scolari viaggia a passi spediti verso il Mondiale di casa e mette altra benzina nel motore con il 5-0 rifilato al Sudafrica a Johannesburg. La Seleçao realizza due gol nel primo tempo e tre nella ripresa per stendere i 'Bafana Bafana', sostenuti come sempre dal ronzio delle tradizionali vuvuzelas. Al 10' il vantaggio firmato da Oscar, lanciato da Hulk, con un pallonetto sull'uscita del portiere. Al 40' il raddoppio firmato da Neymar: filtrante di Paulinho e diagonale vincente dell'asso del Barcellona tra le gambe di Williams. Nella ripresa il Brasile si presenta con la divisa blu dopo aver disputato il primo tempo con la classica casacca verdeoro. Non cambia nulla perchè pronti via e Neymar fa 3-0 con un delizioso lob a scavalcare il portiere in uscita. Il poker porta la firma del regista del Manchester City Fernandinho che fa secco Williams con un siluro da lontano dritto all'incrocio. Chiude ancora Neymar che al 91' insacca col destro da due passi su sponda aerea di Jo.