Amichevoli: Neymar lancia il Brasile, Colombia ko

12:25 - Rivincita personale di Neymar che firma la vittoria per 1-0 del Brasile in amichevole contro la Colombia al Sun Life Stadium di Miami, negli Stati Uniti. Nel rematch del quarto di finale dell'ultimo Mondiale che l'asso del Barcellona ha concluso in ospedale dopo il tremendo fallo di Zuniga, la Seleçao di Dunga, alla prima dopo essere stato richiamato al ruolo di ct, ha sconfitto i Cafeteros grazie alla rete su punizione all'83' del neo capitano.

Già perchè Dunga ha deciso di togliere la fascia a Thiago Silva (assente) e consegnarla al talento cresciuto nel Santos, considerato il leader carismatico oltre che tecnico del gruppo. E Neymar non ha tradito visto che all'83' ha trasformato una perfetta punizione dal limite scavalcando la barriera col destro a girare per battere il portiere Ospina all'incrocio dei pali. Per 'O Ney' si tratta del 36esimo gol in nazionale, sesto nella classifica marcatori di sempre della Seleçao. Tante le stelle in campo a Miami, da David Luiz a Oscar passando per James Rodriguez, Jackson Martinez e Falcao, al ritorno in campo coi Cafeteros dopo il grave infortunio che lo ha privato del Mondiale. Molti anche gli 'italiani' sul terreno di gioco: Maicon per il Brasile, per la Colombia Armero, Zapata, Zuniga, che ritrovava Neymar dopo il brutto fallo al Mondiale, Guarin e il fiorentino Cuadrado, espulso a inizio ripresa per doppia ammonizione, la seconda un po' eccessiva per una spallata al solito Neymar.