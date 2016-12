Amichevoli: Napoli, test di lusso col Barcellona

15:25 - Napoli, ora si fa sul serio. Comincia di fatto l'avvicinamento degli azzurri al primo impegno ufficiale della stagione, il preliminare di Champions League (andata 19 e 20 agosto, ritorno il 26 ed il 27): dopo il 2-0 rifilato al Paok nell'esordio al San Paolo quattro giorni fa, reti di Callejon e Radosevic, allo Stade de Genève la truppa di Benitez sfida il Barcellona di Luis Enrique, che dovrà fare a meno di Leo Messi, rientrato da poco dalle vacanze.

Un’occasione a favore dei partenopei per riscattare la “manita” subita tre estati fa al Camp Nou, nell’edizione 2011 del Trofeo Gamper : Messi siglò una doppietta, mentre degli altre tre realizzatori (Pedro, Keita, Fabregas) solo il primo è rimasto in maglia blaugrana. Al Napoli c’era ancora Edinson Cavani, autore di un gol fantastico poi annullato per fuorigioco , mentre il presente per i detentori della Coppa Italia si chiama Gonzalo Higuain. Il Pipita, dopo essere stato accostato proprio al Barcellona, è stato categorico: “Lusingato dall’interesse del Barcellona, ma voglio lo scudetto con questa maglia”.

Le probabili formazioni di Napoli-Barcellona, in campo alle 20 a Ginevra

NAPOLI (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Inler, Jorginho; Mertens, Hamsik, Callejon; Michu. A disp.: Andujar, Colombo, Mesto, Zuniga, Britos, Luperto, Gargano, Dzemaili, Insigne, Vargas, Zapata, Higuain. All: Rafa Benitez.

BARCELLONA (4-3-2-1): Ter Stegen; Montoya, Bartra, Piqué, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Sergi Roberto; Adama Traorè, Iniesta; Pedro. A disp.: Bravo, Rafinha, Edgar Lé, El Haddadi, Bagnack, Samper, Halilovic, Deulofeu, Sandro, Masip. All: Luis Enrique



LA PARTITA IN DIRETTA SU PREMIUM CALCIO

Premium Calcio 3 trasmetterà alle ore 20.00, in diretta dallo “Stade de Genève” di Ginevra, l’amichevole internazionale “Napoli-Barcellona”. La telecronaca del match sarà affidata a Roberto Ciarapica, con il commento tecnico di Sebino Nela. A bordo campo Carlo Landoni. Inoltre, sarà possibile selezionare l’audio tifoso Napoli, con la voce di Raffaele Auriemma. La partita sarà acquistabile solo in OPPV (Ordered Pay Per View), tramite telefono o SMS.