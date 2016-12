Amichevoli Mondiali: rimonta Cile, Egitto battuto

11:48 - Rischiava di cominciare nel peggiore dei modi il cammino del Cile verso Brasile 2014. Nella prima amichevole pre-Mondiale, gli uomini di Sampaoli si sono imposti 3-2 sull'Egitto in rimonta. All’Estadio Nacional di Santiago del Cile i nordafricani dopo 16 minuti sono avanti 2-0 con Salah e Kamar. Ad accorciare nel primo tempo ci pensa Marcelo Diaz. Nella ripresa si scatena l'ex attaccante del Napoli Edu Vargas, autore di una doppietta.

Ancora orfano dello juventino Vidal, operato al menisco al termine del campionato, il Cile parte malissimo lasciando al 12’ tutto solo Salah libero di concludere in rete di sinistro. Passano 4 minuti e per i padroni di casa sembra notte fonda. La difesa cilena viene infilata una seconda volta da Kamar che scatta sul filo del fuorigioco e mette il pallone in fondo al sacco con un pregevole pallonetto. Al 26’, da un cross di Alexis Sanchez, arriva la rete del 2-1 di Diaz in semirovesciata. Nella ripresa sale in cattedra Edu Vargas con due gol quasi fotocopia. In entrambi i casi, infatti, è sempre Sanchez a liberare solo davanti al portiere egiziano l’ex attaccante del Napoli che ribalta l’incontro regalando così la vittoria al Cile.