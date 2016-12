Amichevoli Mondiali: l'Uruguay batte l'Irlanda del Nord

18:47 - Tutto bene, ma senza esagerare, con le gambe ancora appesantite dalla preparazione pre-Mondiale. A Montevideo l'Uruguay, senza l'infortunato Luis Suarez, batte 1-0 l'Irlanda del Nord in amichevole e continua il cammino verso il Brasile dove si troverà come avversaria nel girone proprio l'Italia. A decidere il match del Centenario ci pensa Christian Stuani, bravo a insaccare da pochi passi dopo un'azione travolgente di Cavani (61').

"La cosa più importante è stato il buon rendimento che la squadra ha avuto a tratti, e soprattutto il fatto che nessuno si è fatto male", sottolinea il quotidiano El Pais, interpretando così il pensiero di gran parte dei 50mila spettatori presenti allo stadio Centenario per vedere la 'Celeste'. L'Uruguay ha dovuto faticare per passare in vantaggio. Il gol è arrivato come detto nel secondo tempo, al 61', dopo un primo tempo in cui è decisamente mancata la precisione. La partita è servita "per raccogliere molta informazione", ha sottolineato Tabarez alla fine dell'incontro, precisando comunque che non prenderà decisioni "per vedere chi funziona e chi no sulla base di questa partita. Questo è un gruppo di giocatori che in qualche caso conosciamo da otto anni: alcuni di loro possono coprire diversi ruoli".

Alla domanda se aveva pronti i nomi della squadra per la prima partita dei mondiali, Tabarez ha sottolineato: "Come faccio ad avere la squadra del debutto se abbiamo appena fatto il primo incontro di allenamento? Tra l'altro, ancora non abbiamo dati recenti sul Costa Rica e gli altri avversari", ha aggiunto il 'Maestro', il quale ha poi risposto sulle condizioni di Suarez.

"Negli ultimi giorni ha lavorato a casa sua, nei prossimi lo farà nella nazionale, fatto che aumenterà il livello di esigenza. Per sapere se potremo contare su di lui - ha puntualizzato - bisognerà vedere come risponderà".

Tracciando un bilancio della partita, la stampa locale ha sottolineato alcuni punti, tra i quali un 4-4-2 molto dinamico, con Gaston Ramirez, Forlan e Cavani attivi su più punti dell'attacco, un ottimo Sebastian Coates, che ha coperto le spalle a Caceres e Diego Lugano, un centrocampo dinamico, il lavoro fatto da Forlan nella conclusione delle azioni, anche se con poca precisione. Mercoledì l'Uruguay affronterà in una seconda amichevole la Slovenia.