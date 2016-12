Amichevoli: la Sampdoria vince, Ferrero esulta

23:27 - Buona la prima a Marassi per la nuova Sampdoria targata Massimo Ferrero che batte 4-2 in amichevole i tedeschi dell'Eintracht Francoforte e conquista la prima edizione del trofeo dedicato all'ex tecnico Vujadin Boskov. In gol Gabbiadini, Eder su rigore, Okaka e Soriano. Prima del match c'erano stati dei tafferugli tra i tifosi tedeschi e quelli blucerchiati: un poliziotto è stato ferito, colpito al volto da una bottiglia.

La gara tra Sampdoria ed Eintracht Francoforte, amichevole valevole per la prima edizione del Trofeo Boskov, inizia ben prima al di fuori dallo stadio dove vanno in scena alcuni scontri tra i tifosi blucerchiati e quelli tedeschi. La polizia interviene e smorza il tutto con una carica di alleggerimento e qualche fumogeno ma un agente, rimasto ferito al volto colpito da una bottiglia, viene portato in ospedale per le cure del caso.



All'interno dello stadio poi, prima del calcio d'inizio, il neo presidente Ferrero presenta la squadra di Mihajlovic ai tifosi. "C'è solo la Sampdoria, tutto il resto è noia. Non sono un marziano, sono umano, ma sono sampdoriano. Abbiamo il più grande allenatore esistente, abbiamo dei ragazzi meravigliosi, li dovete sempre sostenere. Abbiamo una grande squadra e un tifo meraviglioso, farò di tutto per darvi uno stadio degno dei nostri colori", ha detto Ferrero con qualche rima. Poi Mihajlovic: "Vorrei che sosteneste questa squadra con amore e passione come avete fatto sempre. Sappiamo che dobbiamo divertirvi, ma per farvi divertire, dobbiamo vincere, per vincere dobbiamo osare. E noi oseremo perchè vogliamo essere protagonisti insieme a voi".



Il match vede l'Eintracht partire meglio e passare in vantaggio al 4' con Inui. La reazione della Doria è veemente: al 12' pareggia Gabbiadini col sinistro direttamente su calcio di punizione, al 23' Eder si conquista e trasforma il rigore del 2-1, poco dopo Okaka fa 3-1 scavalcando il portiere con un delizioso pallonetto e al 41' è Soriano a firmare il poker con un bel tiro rasoterra dal limite. Nella ripresa arriva la rete del definitivo 4-2 dei tedeschi firmato al 60' da Piazon, talento brasiliano in prestito dal Chelsea.