Amichevoli: la Sampdoria è già al top, la Lazio scopre Djordjevic

10:38 - Proseguono i test in vista della prossima stagione di Serie A. La Samp è già al top: Grugliasco travolto 19-0. Sugli scudi Eder e Gabbiadini. Djordjevic trascina invece la Lazio (3-2 col Bari). Bene anche Sassuolo (7-1 con la Virtus Castelfranco), Chievo (3-0 al Coventry City), Palermo (6-0 al Jurmala), Verona (3-0 al St. Georgen), Empoli (7-0 al Montelupo) e Cagliari (2-0 all'U23 indonesiana). Solo 0-0 per il Genoa con l'Al Hilal.

LAZIO-BARI 3-2

Partita vera tra Lazio e Bari. Dopo il 2-2 nei primi 90', il match finisce 3-2 al termine di tre tempi. Djordjevic porta in vantagio i biancocelesti due volte (26' e 48'), in mezzo la rete di Caputo al 33' e poi il gol di Albadoro all'83'. Nel terzo tempo di 15' infine Tounkara fissa il punteggio sul 3-2 al 109'.

SAMPDORIA-GRUGLIASCO 19-0

Goleada della Sampdoria nell'amichevole contro il Grugliasco. I blucerchiati dominano per tutto il match e vincono 19-0, mettendo in mostra già un ottimo passo e perfetta intesa soprattutto in attacco. Sugli scudi soprattutto Gabbiadini, Soriano, Eder e Sansone.

CAGLIARI-INDONESIA U23 2-0

Gambe imballate e tanta fatica. Il Cagliari di Zeman vince 2-0 contro l'Indonesia Under 23, ma esce dal campo stremato. Nel primo tempo un'autorete sblocca la terza amichevole di questo ritiro pre-campionato a Sappada. Nella ripresa raddoppio di Longo.

SASSUOLO-CASTELFRANCO 7-1

Vittoria facile per il Sassuolo contro la Virtus Castelfranco, formazione militante nel campionato di Serie D. I neroverdi si impongono con il risultato di 7-1 grazie alle reti di Floccari, Sansone, Biondini, Floro Flores, Sereni, Zaza e Acerbi.

CHIEVO-COVENTRY 3-0

Vittoria rotonda per il Chievo di Corini a San Zeno di Montagna. Contro il Coventry City Football Club, squadra di terza divisione inglese, finisce 3-0 per i gialloblù. Le reti tutte nel primo tempo: a segno Biraghi, Kupisz e Pellissier (rigore).

GENOA-AL HILAL 0-0

Si è chiusa senza reti la seconda uscita stagionale del Genoa nel ritiro di Neustift contro gli arabi dell'Al-Hilal, formazione più avanti nella preparazione e capace di sconfiggere nei giorni scorsi 3-0 la Dinamo Kiev. Gara poco emozionante soprattutto nel primo tempo ma sfida vera tanto che non sono mancati alcuni momenti di tensione per scontri di gioco. Gasperini, ancora senza Antonini, ha tenuto Kucka a riposo nel primo tempo schierando la squadra con il 3-4-3 con Perin in porta. Le azioni più pericolose portano la firma di Matri nel primo tempo e di Perotti, uno dei piu' attivi, Ribas e Rosi nella ripresa.

PALERMO-JURMALA 6-0

Ancora una vittoria per il Palermo nel secondo test stagionale. I rosanero hanno superato i lettoni dello Jurmala per sei reti a zero con una doppietta di Eros Pisano. Primo gol al 10' con un rigore guadagnato da Dybala e trasformato da Vazquez. Poi due reti (22' e 27') di Pisano, prima di testa su calcio d'angolo e successivamente, sempre di testa, su azione. Reti conclusive di Belotti (rigore) Embalo e Daprela.

VERONA-ST. GEORGEN 3-0

Parte bene il Verona che supera tre a zero il St. Georgen. Luca Toni apre le marcature su calcio di rigore al 26' assegnato per fallo su Martic. Arrotondano Valoti (65') su assist di Gomez e Zampano (84') che batte il portiere con un preciso diagonale.

EMPOLI-MONTELUPO 7-0

Inizia con una goleada la stagione del Modena. Nella prima amichevole, contro il Montelupo, gli azzurri vincono 7-0. La condizione non è certo delle migliori, ma Maccarone e Tavano si intendono già a meraviglia e le occasioni da gol non mancano. Maccarone firma la prima rete, poi Tavano firma una doppietta. A seguire le marcature di Mchedlidze, Gargiulo, Verdi e Aguirre.