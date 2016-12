Amichevoli: la Lazio c’è, Amburgo al tappeto

20:58 - Grazie ai gol di Djordjevic e Tounkara, la Lazio batte 2-0 l'Amburgo in amichevole a Lubecca e, a tre settimane dall'inizio del campionato, mostra di essere già in una buona condizione. Oltre alle due reti, arrivate rispettivamente al 5’ e all’83’, i biancocelesti hanno all'attivo anche un palo colpito nel primo tempo da Radu. Nella ripresa Pioli ha concesso qualche minuto ai nazionali Candreva, Parolo, Lulic e Gonzalez.

Avvio sprint della Lazio, che dopo cinque minuti è già in vantaggio. Mauri scodella a centro area una punizione dalla trequarti, Felipe Anderson corregge di testa, la palla arriva a Djordjevic che non ci pensa due volte e scarica un gran tiro sotto la traversa. All’11 la squadra di Pioli potrebbe addirittura raddoppiare: sugli sviluppi di un corner, Radu esplode un gran sinistro che si stampa sul palo. L’Amburgo, con un Behrami in ombra, si fa vivo in apertura di ripresa con uno spunto di Van der Vaart: dribbling secco e conclusione a botta sicura, prodigioso il recupero di Radu in scivolata.



Nell’ultima mezz’ora Pioli fa entrare i nazionali Candreva, Parolo, Lulic e Gonzalez. Ma ad andare in gol è ancora Mamadou Tounkara: all’83’ il 18enne senegalese con passaporto spagnolo, che aveva messo la sua firma anche venerdì scorso contro lo Sporting Lisbona, raccoglie un assist di Lulic e va a segno con un piatto destro di prima intenzione. E’ la rete del definitivo 2-0: la Lazio può sorridere.

DODICI GOL DEL PALERMO

Nell'altra amichevole in programma, successo per 12-0 del Palermo sul Calciochiese. A segno Rigoni, Bolzoni, Quaison, Hernandez, Vazquez, Dybala (doppietta) nel primo tempo; nella ripresa in gol Belotti (autore di una tripletta), Chochev e Daprelà.