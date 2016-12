Amichevoli: la Bosnia fa sul serio, sconfitto il Messico

10:21 - La Bosnia fa sul serio. Dopo aver battuto la Costa d'Avorio i ragazzi di Susic, in preparazione del loro esordio assoluto al Mondiale, superano per 1-0 in amichevole anche il Messico, formazione che in Brasile dovrà vedersela già nel girone eliminatorio contro i padroni di casa. Al Soldier Field di Chicago decide il gol al 41' di Hajrovic, al termine di un match ricco di emozioni: in campo dal 1' sia Pjanic, faro del centrocampo, che Lulic.

I tanti spettatori accorsi per assistere a un match dal sapore Mondiale non restano delusi. Sin dai primi minuti infatti il ritmo è alto, con Dzeko che va vicino al gol due volte, prima mandando a lato di un soffio da fuori area (5'), poi calciando clamorosamente alto da pochi passi sugli sviluppi di un corner (7'). Al 24' grande occasione per Hernandez, che solo contro il portiere apre troppo il piattone e colpisce il palo esterno. In chiusura di frazione ecco la rete: cross basso da sinitsra di Salihovic e Hajrovic che di prima intenzione mette in rete. Secondo tempo tutto sommato equilibrato, ma che nel finale trova nel portiere Begovic il grande protagonista: due interventi miracolosi che regalano alla Bosnia il secondo successo in 4 giorni., che Lulic.