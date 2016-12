Amichevoli: l'Uruguay passa in Giappone

19:35 - Inizia con una sconfitta l'avventura del nuovo Giappone targato Javier Aguirre, nuovo commissario tecnico al posto di Alberto Zaccheroni. I Blue Samurai con i 'milanesi' Honda e Nagatomo hanno infatti perso 2-0 a Sapporo contro l'Uruguay della coppia Otero-Rebollo, per l'occasione sostituti di Oscar Tabarez. Nonostante l'assenza di Luis Suarez, squalificato dalla Fifa dopo il morso a Chiellini ai Mondiali, la Celeste ha trovato la rete con Edinson Cavani e Abel Hernandez. L'ex punta del Palermo, passato qualche giorno fa all'Hull City in Premier League, ha firmato il raddoppio pochi minuti dopo l'ingresso in campo. L'Uruguay ha sfruttato al meglio la fragilità difensiva del Giappone e gli errori individuali dei difensori nipponici, distratti e di conseguenza bucati a ripetizione da Cavani e compagni.