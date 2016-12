Amichevoli, Juventus-Singapore Selection 5-0: doppietta di Pirlo

18:53 - Si chiude con una vittoria per 5-0 la tournée asiatica della Juventus di Allegri. I bianconeri, trascinati da Pirlo nel primo tempo con un gol su punizione e uno su rigore, hanno battuto senza difficoltà la nazionale di Singapore infarcita da qualche talento del campionato locale. Nella ripresa sono andati in gol anche Pogba con un'azione personale, Giovinco con un bel gol al volo e Asamoah alla conclusione di un contropiede.

LA CRONACA IN DIRETTA

Buon test per la Juventus su un terreno di gioco disastrato da concerti e altri sport nazionali. Anche per questo motivo Allegri ha deciso di risparmiare Carlitos Tevez e altri pezzi importanti come Coman, ma senza rinunciare alla volontà di provare la difesa a quattro nel 4-3-2-1 con Pereyra e Giovinco alle spalle di Llorente. Nel primo tempo i bianconeri dominano pur con un po' di confusione di troppo per evidenti motivi organizzativi, ma a trovare i due gol ci ha pensato Pirlo su punizione (sotto la barriera) e su rigore poco prima dell'intervallo. Nella ripresa Allegri cambia molto riproponendo nei primi minuti la difesa a tre. Scelta azzeccata che porta subito al gol Pogba e Giovinco nel giro di pochi minuti oltre a diverse occasioni non sfruttate dagli avanti. La rete di Asamoah fissa il punteggio sul 5-0 con il solo Giovinco in campo per tutti i novanta minuti. La Juventus partirà da Singapore in direzione Torino nella serata asiatica.

LA CRONACA IN DIRETTA

La partita è finita: Juventus batte Singapore Selection 5-0

47'st Giovinco sfiora la doppietta

45'st L'arbitro concede tre minuti di recupero

44'st Bomba di Giovinco da fuori area: potente ma centrale

37'st Buona azione del giovane Buenacasa che dribbla due avversari e calcia in diagonale: fuori di poco

35'st Esce anche Pogba: resta in campo solo Giovinco dell'undici titolare

26'st GOL DELLA JUVENTUS: ASAMOAH! Tiro al volo di destro per il ghanese all'altezza del dischetto

16'st Ancora Giovinco di prima intenzione su assist di Asamoah, pallone deviato

9'st GOL DELLA JUVENTUS! GIOVINCO! Gran gol al volo da fuori area su calcio d'angolo di Pirlo

7'st Bella azione Pogba-Giovinco e palla in area per Pereyra: l'argentino stoppato da una gran parata di Hassan

5'st Bel contropiede di Singapore chiuso male

3'st GOL DELLA JUVENTUS! POGBA! Bella iniziativa sulla sinistra, il francese salta due avversari e trova l'angolino opposto

Riparte il secondo tempo con numerosi cambi per Allegri

Fine primo tempo

44' Rigore per la Juventus, Shakir trattiene Pereyra in area: GOL DELLA JUVENTUS! PIRLO NON SBAGLIA

41' Scambio Giovinco-Llorente al limite dell'area: la conclusione del piccolo attaccante finisce alta

35' Fallaccio di Al-Qaasimy su Evra. Ammonito il difensore per l'entrata in ritardo sul francese

34' Bonucci anticipa Buffon e rischia l'autorete. Se la cava con un corner

31' Momento di stanca. Allegri varia spesso il modulo in corsa dal 4-3-2-1 al 4-3-3 con le tre punte in linea. Momento di esperimenti sul campo

21' Conclusione di Giovinco da fuori area, pallone fuori di un metro

17' GOL DELLA JUVENTUS! PIRLO! Il numero 21 calcia il pallone sotto la barriera beffandola dopo il salto

16' Giovinco messo giù al limite dell'area. Pirlo sistema il pallone sulla lunetta

11' Pereyra chiede e non ottiene un calcio di rigore piuttosto netto.

10' Punizione di Pirlo: Hassan vola e mette in angolo

8' Bella giocata di Giovinco in area dopo il lancio di Pirlo dalle retrovie: stop e sinistro di controbalzo, respinge il portiere

7' Pereyra pesca Llorente in mezzo all'area ma lo spagnolo non riesce a deviare il cross basso

5' Bonucci chiude in scivolata poco prima che Velez si trovi davanti a Buffon

4' Bel cross di Vitale per la testa di Pogba, vola il portiere e devìa sul palo ma è il francese era in fuorigioco.

2' Ci provano Evra e Giovinco dalla sinistra, palla in mezzo troppo alta per tutti.

1' Partiti! Subito fallo di Llorente. Il pallone ha un rimbalzo tutt'altro che regolare

Tutto pronto al National Stadium di Singapore per l'ultimo match della tournéè estiva della Juventus. Allegri rinuncia a Tevez anche per via di un terreno di gioco disastroso e propone la difesa a quattro.

JUVENTUS-SINGAPORE SELECTION 5-0

Marcatori: 17' Pirlo, 43' rig. Pirlo, 3' st Pogba, 9' st Giovinco, 26' st Asamoah

Juventus (4-3-2-1): Buffon (1' st Storari); Lichtsteiner (7' st Marrone), Bonucci (1' st Caceres), Ogbonna (1' st Chiellini), Evra (1' st Asamoah); Pirlo (13' st Pepe), Pogba (35' st Blanco), Vitale (1' st Marchisio); Pereyra (28' st Buenacasa), Llorente (13' st Motta), Giovinco. All: Allegri.

Singapore Selection Side (4-3-3): Hassan; Al-Qaasimy, Safuwan, Baihakki, Shakir; Hariss, Shahdan; Pejic, Shahril, Camara; Velez. All. Stange.