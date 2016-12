Amichevoli: Iturbe-Keita, la Roma batte l'Aek Atene

22:18 - L'ultimo appuntamento del precampionato giallorosso passa per la Grecia: la Roma batte 2-1 l'Aek Atene, rifilando un gol per tempo alla formazione ellenica. Nel recupero della prima frazione Iturbe firma il vantaggio, quindi al 51' arriva il raddoppio di Keita. Inutile il gol nel finale di Dacol, su calcio di rigore. Ed ora si inizia a far sul serio: sabato sera Totti e compagni esordiranno in campionato all'Olimpico contro la Fiorentina.

Gervinho-Destro-Iturbe: è questo il tridente scelto da Rudi Garcia, con Totti in panchina. Non c'è Benatia, in procinto di passare al Bayern Monaco, al suo posto ecco Astori.

Sulla panchina dell'Aek Atene c'è una vecchia conoscenza giallorossa: si tratta di Traianos Dellas, in forza alla Roma tra il 2002 e il 2005. E' proprio la squadra ellenica a partire meglio, mettendo in difficoltà i ragazzi del tecnico francese e costringendo De Sanctis a un paio di interventi complicati.

Dopo la mezz'ora De Rossi e compagni iniziano a prendere le misure: Iturbe fa le prove al 37', quindi al secondo minuto di recupero ecco il vantaggio. E' proprio il neo acquisto argentino a sbloccare il match con un velenoso calcio di punizione dal limite. Si va al riposo sullo 0-1. La ripresa inizia praticamente con il gol di Keita: al 51', ancora su calcio da fermo, Florenzi pesca in area il maliano, che stacca di testa e firma il raddoppio. Scocca poi l'ora dei cambi: entrano Totti, Ljajic e Romagnoli. Proprio quest'ultimo all'85' commette il fallo da rigore.

Dal dischetto Dacol non sbaglia e fissa il punteggio sull'1-2 definitivo. Nel finale la Roma potrebbe triplicare, di nuovo con Keita, ma questa volta Anestis è bravo a chiudere lo specchio.