Amichevoli: in campo anche Brasile e Francia

16:41 - E' partito il conto alla rovescia per il Mondiale brasiliano e tutte le Nazionali scendono in campo in questa settimana di amichevoli per gli ultimi "esperimenti" prima delle convocazioni definitive. Il match clou è quello tra Spagna e Italia con i padroni di casa intenzionati a riscattare la sconfitta subita a Bari nell'agosto 2011. Test importanti anche per Uruguay e Inghilterra, avversarie degli azzurri nel girone D.

Sono davvero tante le sfide da seguire, come quella tra Francia e Olanda, in cui sarà soprattutto Van Gaal a provare facce nuove che potrebbero tornargli utili a giugno: da Boetius e Promes a Klaassen e Rekik. Va invece sul sicuro Deschamps, che per questo test ha convocato i 'soliti noti' più le novità Digne (Psg) e Griezmann (Real Sociedad). Le due più accreditate rivali degli azzurri in Brasile, Inghilterra e Uruguay, giocheranno rispettivamente contro Danimarca e Austria, in gare sulla carta abbordabili in cui i ct proveranno qualche soluzione alternativa ai classici sistemi di gioco.



Spettacolare, visto il modo di giocare delle due contendenti, si annuncia Germania-Cile, anche se Joachim Loew sembra intenzionato a nascondere le sue carte più pericolose per non scoprirsi troppo in vista di giugno. Dal ritiro dell'Argentina, che se la vedrà con la Romania, il napoletano Higuain avvisa senza tanti giri di parole che "abbiamo una squadra molto forte e siamo pronti per disputare un grande Mondiale: il sogno è vincerlo". Svizzera-Croazia e Grecia-Corea del Sud sono confronti diretti tra squadre che potrebbero reincontrarsi nel prosieguo del cammino mondiale; mentre il Giappone di Alberto Zaccheroni ha scelto di misurarsi con gli 'All Whites' della Nuova Zelanda.



L'amichevole tra Ucraina e Usa invece si giocherà a Cipro per motivi di sicurezza. Impegno infrasettimanale anche per la Russia di Fabio Capello, che sfida l'Armenia; Belgio-Costa d'Avorio è un confronto tra due squadre segnalate da molti addetti ai lavori come possibili rivelazioni, mentre Turchia-Svezia è la sfida tra due grandi deluse, i cui giocatori il Mondiale lo vedranno soltanto in televisione. A Johannesburg, nello stadio dell'ultima finale mondiale, il Sudafrica riceve il Brasile in un vero e proprio passaggio di consegne fra gli ultimi due paesi ad organizzare il torneo più prestigioso al mondo.