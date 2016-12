Amichevoli: impresa Fiorentina, battuto il Real Madrid

15:19 - Prestigiosa vittoria della Fiorentina che in amichevole a Varsavia batte 2-1 in rimonta il Real Madrid. Ronaldo porta in vantaggio le merengues al 5’, ma i viola di Montella reagiscono e trovano il pari al 27’ con un gran gol di Mario Gomez. Al 72’ è Marcos Alonso a firmare il definitivo 2-1 con un diagonale al termine di uno spunto personale. Nel finale Keylor Navas nega il 3-1 a Vargas prima che Di Maria si divori la rete del pareggio.

Ancelotti schiera il tridente Ronaldo-James Rodriguez-Di Maria e dopo cinque minuti i blancos sono già avanti: Ronaldo e Di Maria triangolano in contropiede e CR7 trafigge Neto in scivolata.

La Fiorentina, priva di Giuseppe Rossi infortunato e Cuadrado non convocato, si affida al tandem d’attacco Babacar-Mario Gomez e ha il grande merito di non mollare. E al 27’ i viola pareggiano. Xabi Alonso perde palla in uscita, Aquilani scodella a centro area per Mario Gomez che in tuffo di testa supera Keylor Navas.

Passa un minuto e, servito da uno scavetto di Pizarro, Aquilani ha sul destro la palla del 2-1 ma la sua conclusione al volo si stampa sulla traversa. Fiorentina viva e incisiva anche nella ripresa. Ancelotti lascia Ronaldo e James Rodriguez negli spogliatoi gettando nella mischia Kroos e Benzema.

I viola colpiscono per la seconda volta al 69’: Marcos Alonso penetra in area dal vertice sinistro, si libera con un rimpallo di Khedira e Arbeloa, e batte Navas con un diagonale di destro. La squadra di Montella è galvanizzata e tre minuti dopo solo un miracolo di Navas nega il 3-1 a Vargas. Il Real non ci sta a perdere ed è Di Maria ad avere sul sinistro la palla del pari: l’argentino, però, a tu per tu con Neto tenta il pallonetto che si spegne sul fondo. La sfida finisce dopo cinque minuti di recupero e la Fiorentina può fare festa.

Sarà solo calcio d’estate, ma battere il Real Madrid non capita tutti i giorni.