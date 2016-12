Amichevoli: il Manchester United strapazza il Real Madrid

09:59 - Il Manchester United targato Van Gaal continua a volare e conquista il pass per la finale di Guinness Cup dopo il successo per 3-1 contro il Real Madrid. Di fronte alla platea record di 109mila spettatori del Michigan Stadium, i Red Devils si impongono grazie alla doppietta di Young e alla rete di Hernandez; ai blancos di Ancelotti non basta un ottimo Bale che firma il momentaneo 1-1 su rigore e colpisce anche un palo su punizione.

Reduce dai successi contro la Roma e contro l'Inter ai calci di rigore, lo United, schierato da Van Gaal col 3-5-2, parte bene anche contro il Real e al 21' trova l'1-0: Fletcher ruba palla sulla trequarti, scambia con Rooney, poi serve Welbeck che allarga per il solissimo Young il quale realizza col destro rasoterra. Il Madrid, col solo Bale come terminale offensivo, pareggia al 27': fa tutto il gallese che si conquista un rigore (atterrato da Keane in area) e lo trasforma per l'1-1. Prima dell'intervallo, però, lo United torna ancora davanti al 37’ grazie a Young, il cui cross a rientrare viene solo sfiorato da Rooney e inganna Casillas.

Nella ripresa il Real Madrid sfiora il pari col solito Bale che, con una splendida punizione di sinistro, colpisce il palo. Poi Ancelotti inserisce Cristiano Ronaldo per gli ultimi 17 minuti. Ma a segnare è ancora il Manchester United col messicano Chicharito Hernandez, che si inserisce sul secondo palo e di testa in tuffo insacca il perfetto traversone di Kagawa per il 3-1. La squadra di Van Gaal vince con merito e vola a Miami per la finale di Guinness Cup.