Amichevoli: Higuain illude il Napoli, ma è festa Psg

10:01 - Il Napoli stecca l’amichevole di lusso contro il Paris Saint Germain: al San Paolo la squadra di Benitez perde 2-1 contro i campioni di Francia, decisamente più avanti nella preparazione. In vantaggio con Higuain (51’) gli azzurri vengono rimontati dalle reti di Ibrahimovic (55’) e Pastore (77’). Infortunio per Thiago Silva, costretto a uscire al 13’. Fischi per Cavani, che reagisce e polemizza con i suoi ex tifosi. Applausi per Lavezzi.

Emozioni col contagocce nella prima frazione. Pronti, via e Cavani (fischiatissimo dai tifosi napoletani) va a segno di testa su cross di David Luiz, ma la rete è giustamente annullata per fuorigioco. Tegola sul Paris Saint Germain al minuto 13: Thiago Silva, nel tentativo di rincorrere Zapata, accusa un problema muscolare ed è costretto a lasciare il campo.

Il Napoli si fa vedere solo con due conclusioni di Insigne (25’) e Hamsik (44’) ma in entrambi i casi Sirigu non si fa sorprendere.

Ma l’episodio clou vede protagonista Cavani che, all’ennesima bordata di fischi, si rivolge al pubblico del San Paolo facendo il gesto di alzare il volume. Inevitabili altri fischi assordanti verso il Matador che nell’intervallo resta negli spogliatoi: al suo posto entra Ibrahimovic. Scoppiettante l’avvio di ripresa col Napoli che passa in vantaggio al 51’: Douchez (entrato al posto di Sirigu) respinge corto un diagonale di Insigne, Higuain si avventa sul pallone, brucia sul tempo David Luiz e insacca. Il vantaggio della squadra di Benitez dura solo quattro minuti, poi Ibrahimovic ristabilisce la parità: Rafael si oppone coi pugni a una conclusione di Matuidi, ma nulla può sulla successiva conclusione al volo dello svedese. Bellissimo anche il gol che porta avanti il Psg al 77’: Pastore, uno dei più in forma in questo primo scorcio di stagione, evita in dribbling Britos e fulmina Andujar con un gran tiro che si insacca sotto la traversa. Il Napoli non ha più le energie per reagire e, prima del triplice fischio finale di Damato, i francesi avrebbero la possibilità di segnare il terzo gol in contropiede, ma Lucas spreca tutto. Finisce 2-1 per il Psg e per Benitez suona un piccolo campanello d’allarme in vista del playoff di Champions contro l’Athletic Bilbao.