Amichevoli estive: otto gol per la Fiorentina, il Toro ne fa 15

19:50 - Inizia con otto reti la nuova stagione della Fiorentina di Montella. A Moena, sede del ritiro, i viola hanno vinto 8-2 contro il Trentino Team davanti a circa duemila spettatori. Protagonisti Ilicic, Gomez e Beleck con una doppietta oltre ai gol di Borja Valero e Wolski. Prima uscita anche per il Torino che in Valtellina ha rifilato un 15-0 alla Bormiese con triplette di El Kaddouri e Larrondo. Doppietta per Barreto e primo gol granata di Nocerino.

Dopo la partita ha parlato il tecnico Vincenzo Montella, prevalentemente di mercato: "Siamo in fase di costruzione, lo scheletro già c'è. Non è difficile allenare un gruppo così ampio. Cuadrado? Bisogna vedere la sua volontà, ma son sempre riuscito a dormire la notte. Se andrà via faremo qualcosa sul mercato". All'amichevole non ha partecipato Rossi: "Non ho alcuna voglia di accelerare i tempi di recupero anche se il campionato è lontano"