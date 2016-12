Amichevoli: cuore Lazio, ma lo Sporting vince ai rigori

10:21 - Si arrende solo ai calci di rigori la Lazio di Pioli nella prima amichevole estiva giocata fuori dall'Italia: al Josè Alvalade di Lisbona finisce 6-4 dopo i calci di rigore per lo Sporting. Nel primo tempo portoghesi in vantaggio con Martins, 1-1 siglato da Mauri poi nella ripresa il 2-2 al 93' del giovane Tounkara, entrato proprio al posto di Mauri, che pareggia i conti dopo la rete dal dischetto di Silva, in seguito ad una leggerezza di Marchetti.

Pioli schiera dal primo minuto un 4-3-3 con Marchetti fra i pali, difesa collaudata con Radu terzino sinistro, Novaretti Cana in mezzo e Basta, arrivato dall'Udinese, sulla destra. In mezzo al campo Ledesma con Felipe Anderson e Keita esterni d'attacco a supporto di Mauri, in versione prima punta. La strada è subito in salita però: al 5' Montero mette in mezzo dalla sinistra, e Andrè Martins sfila alle spalle di Novaretti, battendo Marchetti da due passi. La Lazio prova a rispondere al 41', ma Pereirinha spara alle stelle un suggerimento perfetto di Mauri. Pochi minuti più tardi è proprio il capitano biancoceleste a firmare la rete del pareggio: corner battuto da Ledesma, Novaretti prolunga per Keita che colpisce il palo, ma Mauri è il più lesto a ribadire in rete. Nella ripresa la squadra di Pioli sembra partire con più grinta, ma al 52' arriva il nuovo vantaggio biancoverde: leggerezza di Marchetti, che tenta di dribblare Martins, perdendo il pallone ed atterrando il centrocampista portoghese: calcio di rigore per lo Sporting, trasformato da Adrien Silva. Reazione biancoceleste immediat, con Basta che crossa dalla destra per Felipe Anderson, ma il colpo di testa dell'ex Santos è impreciso. Al 70 Pioli cambia quasi tutta la retroguardia: dentro Ciani, Konko e Braafheid, fuori Cana, Basta e Radu. Esordio per il difensore olandese arrivato a parametro zero. All'83' la squadra di Pioli fallisce un'occasione d'oro, col giovane Cataldi che non riesce a chiudere in rete un contropiede azionato da Keita. Minuto 86: fuori Mauri, dentro Tounkara. Al giovane attaccante spagnolo, classe '96, bastano pochi minuti per rimettere le cose a posto: al '93 assist di Felipe Anderson dopo una serpentina, Tounkara riceve, salta Rui Patricio e mette in rete, mandando le squadre ai calci di rigore. Dagli undici metri però, lo stesso Tounkara e Keita commettono gli errori decisivi che permettono ai Leoes di aggiudicarsi il "Troféu 5 Violinos". Prossimo impegno amichevole per la squadra di Pioli l'8 agosto contro l'Amburgo.