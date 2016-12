Amichevoli: bene l'Olanda, pari Portogallo

00:12 - Un gol di Van Persie al 5' decide il match di Rotterdam, Olanda-Ghana. Finisce 1-0 per gli uomini di Van Gaal l'amichevole contro la squadra africana di Essien e Muntari, gli orange vincono ma appaiono ancora poco brillanti in vista del Mondiale. Finisce senza gol, invece, il match Portogallo-Grecia: i lusitani pagano l'assenza di Ronaldo ancora non al 100% e lasciato a riposo dal tecnico Bento, che si affida in attacco alla coppia Postiga-Eder.

L'Olanda paga i carichi di lavoro imposti dal tecnico Van Gaal. A Rotterdam gli orange non regalano giocate spettacolari, ma riescono comunque a battere il Ghana. Decisivo il gol di Van Persie dopo 5 minuti. Splendida l'azione che porta al gol l'attaccante dello United, scatto sulla sinistra di Sneijder che chiede e ottiene l'uno-due con Robben, l'ex interista entra in area e serve l'assist a Van Persie che da due passi insacca. Nelle fila delle black stars, invece, in campo dal primo minuto Essien e Asamoah, mentre resta tutto il tempo in panchina Muntari. Il Portogallo, allo stadio Nacional di Lisbona, non va oltre lo 0-0 contro la Grecia in amichevole. Il ct Bento deve rinunciare in difesa a Pepe e in attacco a Ronaldo (i due madridisti stanno ancora recuperando la forma migliore). A cercare la via del gol ci provano Postiga ed Eder, ma gli ellenici si difendono con ordine e non soffrono più di tanto. Il romanista Torosidis resta in campo per tutti i 90 minuti, giocano uno scorcio di partita anche il bolognese Christodoulopoulos e il genoano Fetfatzidis.