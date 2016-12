Amichevoli: Atalanta sempre di misura, Udinese e Genoa ne fanno sei

22:53 - Due vittorie a testa in altrettanti match per Atalanta e Udinese. I nerazzurri hanno battuto, sempre per 1-0, Renate e Feralpi Salò; i friulani hanno superato 6-0 il Giorgione e 1-0 il Pordenone. Sei reti anche per il Genoa di Gasperini sulla Lavagnese mentre la Sampdoria è stata bloccata sullo 0-0 dalla Virtus Entella. Stesso risultato per il Cesena contro il Forlì, mentre il Cagliari di Zeman non è andato oltre l'1-1 contro i ciprioti dell'Apollon.

ATALANTA-RENATE 1-0 e ATALANTA-FERALPI SALO' 1-0

Vittoria di misura per i nerazzurri di Colantuono nella prima delle due amichevoli in programma a Rovetta. L'1-0 contro il Renate, squadra militante in Lega Pro, è stato siglato da Cigarini all'84'. Stesso risultato contro il Feralpi Salò nel secondo match: di Bonaventura il gol decisivo.

UDINESE-GIORGIONE 6-0 e UDINESE-PORDENONE 1-0

Finisce con un risultato tennistico la prima amichevole di giornate per l'Udinese di Stramaccioni. Contro il Giorgione, squadra di Castelfranco Veneto, i bianconeri passeggiano con tre gol per tempo. Al 23' vantaggio di Geijo dopo una bella combinazione con Romero e raddoppio già al 28' con Jadson. Al 36' lo stesso Romero firma il tris. Nella ripresa le altre tre reti: Vutov al 53', Jankto al 68' e ancora Geijo in chiusura di match. Nella seconda partita invece i friulani si impongono di misura contro il Pordenone: decide Di Natale al 10' della ripresa.

BOLOGNA-SASSUOLO 0-1

Successo con il minimo scarto per il Sassuolo nel derby emiliano con il Bologna. A decidere il match è stato il solito Berardi che al 41' del primo tempo ha battuto Stojanovic con un diagonale dalla destra dopo il dribbling su Abero.

CAGLIARI-APOLLON 1-1

La formazione di Zeman non va oltre il pari con i ciprioti dell'Apollon Limassol. Al 27' Cagliari in vantaggio: Loi, pescato in piena area da un bell'assist di Murru, deposita di piatto in rete. Il pari cipriota al 59' con Merien.

GENOA-LAVAGNESE 6-0

In attesa della firma di Pinilla per rinforzare il reparto offensivo, Gasperini si gode le prestazioni di Ragusa e Falque autori entrambi di una doppietta così come Panico, entrato a partita in corso al posto dell'infortunato Izzo.



VIRTUS ENTELLA-SAMPDORIA 0-0

Davanti a un "Comunale" tutto esaurito e in festa, finisce senza reti il derby ligure tra Virtus Entella e Sampdoria. Nei blucerchiati da segnalare l'esordio di Bergessio

FORLI'-CESENA 0-0

Soffre più del previsto e non va oltre un pareggio a reti bianche il Cesena di Bisoli. Protagonista di serata il portiere bianconero Agliardi che para un rigore a Forte al 12' della ripresa, superandosi anche sul colpo a botta sicura di Melandri poco dopo.