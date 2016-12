Amichevole, la Fiorentina espugna Malaga: 2-0, segna Rossi

23:41 - Continua il buon momento della Fiorentina, che batte il Malaga in amichevole alla 'Rosaleda' (2-0) e si aggiudica il Trofeo Costa del Sol. La squadra di Vincenzo Montella gioca bene e chiude la pratica nel primo tempo grazie al gol di Giuseppe Rossi (5') e al raddoppio di testa di Gonzalo Rodriguez (21'). Nel finale altre occasioni per i viola con Iakovenko e l'ex di turno Joaquin. Bene Mario Gomez, rimasto in campo 75 minuti.

Prosegue nel migliore dei modi, dunque, la marcia di avvicinamento al campionato della Fiorentina. Il 4-3-1-2 iniziale, con Ilicic alle spalle della coppia d'attacco, dà le solite garanzie. La palla circola - grazie al solito Borja Valero, partito al fianco di Aquilani e Pizarro - e i gol arrivano quasi subito: il primo, di Rossi, è propiziato da un rimpallo perso da Gomez. Il secondo porta la firma di Gonzalo, che segna di testa nonostante la maschera protettiva. La Fiorentina è sempre in controllo e rischia in rare occasioni, la più grossa in avvio di ripresa con Juanmi. Nel secondo tempo c'è spazio anche per le seconde linee che non sfigurano. Anzi le occasioni migliori sono sempre viola ma Ochoa sventa le minacce.