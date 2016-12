Amichevole, Germania-Argentina 2-4: Di Maria è stratosferico, Lamela in gol

23:20 - A 52 giorni dalla finale di Rio de Janeiro (persa ai supplementari), l'Argentina si vendica e batte 4-2 la Germania nell'amichevole di Dusseldorf. Con il nuovo ct Martino l'Albiceleste va che è una meraviglia: Di Maria, nel primo tempo, manda a segno Aguero (20') e Lamela (40'). Nella ripresa l'ex Madrid serve l'assist del 3-0 a Fernandez prima di completare il poker con un gol d'autore (50'). Poi reazione tedesca con Schurrle (52') e Goetze (78').

Non è la notte del Maracanà, ma l'Argentina ha tanta voglia di farsi valere e ci riesce. Spinta dal nuovo corso Martino e priva - misteriosamente - dell'apporto di Leo Messi, l'Albiceleste gioca una partita pazzesca e umilia i campioni in casa propria. A Dusseldorf finisce con un poker che lascia poco spazio a recriminazioni. La festa tedesca, 52 giorni dopo la conquista del Mondiale, si prolunga fino al pre-partita, quando Lahm, Mertesacker e Klose si congedano dalla Nazionale fra applausi e qualche lacrima. Poi la parola passa al campo e fin dall'inizio l'organizzazione tedesca, seppur sperimentale, viene smantellata dalle accelerazioni di Di Maria, di gran lunga il migliore. L'ex madrileno, che al Real cominceranno molto presto a rimpiangere, apparecchia con l'esterno per l'1-0 di Aguero dopo 20'. Poi si ripete con un cross millimetrico che raggiunge il sinistro di Lamela (40'): prodigiosa volée e raddoppio, per il Coco è anche il primo gol con la nazionale maggiore. La Germania paga le assenze di Mueller e Goetze dal 1' (si rivedranno solo a secondo tempo inoltrato) e la scarsissima vena di Gomez, che due volte viene respinto con perdite da Romero e, sul calar del primo tempo, sbaglia clamorosamente a portiere battuto. Mario non è ancora Super e il suo ritorno in nazionale è salutato da una marea di fischi.

Il pubblico di Dusseldorf non gradisce particolarmente l'approccio allegrotto da parte dei ragazzi di Loew. E si spazientisce in avvio di ripresa, quando l'ex Napoli Federico Fernandez sfrutta il terzo assist di serata di Di Maria per battere il neo entrato Weidenfeller. Fioccano i fischi e il Mondiale è un ricordo. La reazione è velleitaria e Di Maria approfitta di una splendida combinazione con Zabaleta e Arturo Fernandez, per involarsi verso il portiere avversario e batterlo ancora: un tornado! In un frenetico avvio di ripresa, Schurrle, su un'azione più confusa che ragionata, trova la zampata e smussa leggermente l'umore del pubblico con il gol dell'1-4. Ma la gara è andata in archivio da tempo, anche se Reus prova a riaprirla con un tiro da fuori che si stampa sul palo. Il gol del 2-4 arriva con Goetze, e una deviazione, a un quarto d'ora dalla fine. L'Argentina, con un gioco meno ermetico - e certamente più propositivo - rispetto a quello messo in mostra da Sabella in Brasile, sembra una macchina da guerra e cancella un pizzico d'amarezza per quella finale persa al supplementare. E' ancora tempo d'esperimenti, ma c'è sempre spazio per una bella soddisfazione, o dolce vendetta che dir si voglia.



IL TABELLINO

GERMANIA-ARGENTINA 2-4

Germania (4-2-3-1): Neuer (1' st Weidenfeller); Großkreutz, Ginter, Höwedes (32' st Rudiger), Durm,; Kramer, Kroos (25' st Rudy); Schürrle (12' st Mueller), Reus, Draxler (33' Podolski); Gomez (12' st Goetze). A disp.: Zieler, Hummels. All.: Loew

Argentina (4-3-2-1): Romero (35' st Andujar); Zabaleta (32' st Campagnaro), F.Fernandez, Demichelis, Rojo; Pérez (1' st A.Fernandez), Mascherano, Biglia; Lamela (23' st Gago), Di Maria (41' st Alvarez); Aguero (38' st Gaitan). A disp.: Basanta, Lavezzi. All.: Martino

Arbitro: Kuipers (Ola)

Marcatori: 20' Aguero (A), 40' Lamela (A), 2' st Fernandez (A), 5' st Di Maria (A), 7' st Schurrle (G), 33' st Goetze (G)

Ammoniti: Draxler, Podolski (G), Demichelis (A)

Espulsi: -