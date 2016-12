Amica Chips smentisce: Totti non sarà il testimonial

15:12 - Nei giorni scorsi era circolata la notizia che "Amica Chips" avrebbe affidato a Francesco Totti il ruolo di testimonial del suo prodotto al posto di Rocco Siffredi. La nota marca di patatine però, tramite un comunicato stampa, ha voluto smentire quanto comunicato dai siti web.

IL COMUNICATO STAMPA

"La Società smentisce le illazioni apparse sulla stampa odierna e circolate circa Francesco Totti , indicato come Testimonial al posto di Rocco Siffredi. In merito a quanto pubblicato in data odierna da Dagospia, circa la notizia di Francesco Totti, quale Testimonial della prossima Campagna Pubblicitaria di Amica Chips, notizia poi ripresa sulla stampa generalista e da diversi siti web, Amica Chips prende provvedimenti e smentisce categoricamente quanto è stato scritto, circa l’ingaggio di Francesco Totti quale Testimonial.. “Ci dispiace constatare - commentano dall’Azienda - che si inseguano gossip inesistenti e voci infondate” ..”Ci sono state delle valutazioni su profili di figure diverse per il Testimonial, tra cui anche Francesco Totti”. Quindi Amica Chips ribadisce che la notizia non è stata generata da canali ufficiali, e ogni aspetto e particolare di quanto pubblicato da Dagospia è falso ed è amareggiata che queste notizie abbiano coinvolto tutta la stampa nazionale, oltre che Francesco Totti."