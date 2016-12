Amburgo, un tifoso presta al club 25 milioni di euro

15:37 - Clamoroso in Germania: per risollevare le sorti dell'Amburgo, un tifoso miliardario ha deciso di prestare al club 25 milioni di euro. L'autore del gesto si chiama Klaus-Michael Kühne, 77enne magnate dei trasporti con una fede calcistica senza eguali: "Ho fiducia nel nuovo management della società, ora spero che i dirigenti siano in grado di rinforzare la squadra in maniera significativa" ha detto Kühne. Il primo acquisto, dal Napoli, è stato Behrami.



Kühne vanta un patrimonio di 10,4 miliardi di dollari e, al momento, occupa la 119.a posizione (fonte Forbes) nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Inizialmente aveva promesso al club 8 milioni per risanare il bilancio, poi ha deciso di spingersi oltre. E così dal magnate sono arrivati ben 25 milioni di euro, che potranno costituire un tesoretto importante per fare mercato: "Siamo felicissimi per l'impegno e la fiducia che il signor Kühne ha riposto in noi, arriva al momento giusto" ha detto il presidente dell'Amburgo Dietmar Beiersdorfer. Adesso bisognerà offrire al tecnico Slomka una squadra all'altezza e al buon Kühne le ricche soddisfazioni che si merita (l'anno scorso l'Amburgo andò a un passo dalla retrocessione). Ricapitalizzare il club da cima a fondo, senza far parte di alcun organigramma, è un gesto francamente unico nel suo genere.