Allegri: "Lascio il Milan a fine stagione"

Lo si era già capito dalle ultime interviste, ma ora è arrivata la conferma diretta. Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore del Milan nella prossima stagione: "Ho deciso in estate" ha detto il tecnico in conferenza stampa. "Nelle società non si può rimanere a vita". Nessun commento sulle voci che danno Clarence Seedorf come suo successore: "La società sceglierà sicuramente un mio degno sostituto, ma di mercato non voglio parlare".