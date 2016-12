Allegri: "La mia Juve sta crescendo"

13:02 - Sarà anche stata una partita facile, "un buon allenamento", come l'ha definito con onestà Massimiliano Allegri, ma il tecnico bianconero non può non essere soddisfatto per i progressi mostrati dalla sua Juve. "Nonostante i carichi di lavoro importanti sulle gambe, il fuso e un viaggio non ancora del tutto smaltiti, c'è da rimanere abbastanza soddisfatti - spiega -. L'approccio alla partita è stato buono, i ragazzi l'hanno interpretata bene".

E ancora: "Direi che i ragazzi stanno abbastanza bene per il momento della stagione - ha continuato -. E' normale che queste partite ci devono portare un po' in condizione: stiamo lavorando bene con tutti gli uomini a disposizione, e questo è importante".In questo senso è impossibile non essere particolarmente contenti per il gol di Pepe: "Simone ha recuperato, sono molto contento per lui. Ha giocato, fatto gol e si è reso autore di una buona prestazione, c’è da essere contenti".