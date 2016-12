Allegri: "La Juve? Lasciamo stare. Il Milan? C'è ancora molto di mio" 

20:32 - Per ora Max Allegri ha deciso di tornare in campo come giocatore. Per la panchina invece c'è tempo. Ospite al Memorial Currò a Genova l'ex tecnico del Milan, in pantaloncini corti e scarpe coi tacchetti, ha dribblato ogni damanda trabocchetto: "Stare fermo ogni tanto fa bene, per ora posso andare al mare. La Juve? Lasciamo stare...". Poi il sussulto d'orgoglio parlando del suo passato: "C'è qualcosa di Allegri in casa Milan? Sì, c'è molto".