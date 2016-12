Allegri e la Nazionale: "Ct? In Italia ce ne sono tanti bravi"

11:04 - Dopo Roberto Mancini è toccato a un altro candidato alla successione di Prandelli parlare della panchina dell'Italia, Massimiliano Allegri: "Gli allenatori italiani sono bravissimi e la scuola di Coverciano è la migliore al mondo. Parlarne adesso però non ha senso perché non abbiamo un presidente federale". La situazione è critica, ma Allegri è ottimista: "Non è tutto da buttare, il calcio italiano può ancora eccellere".

Presente a Montecatini in un talk show, Allegri non ha parlato solo della Nazionale ma anche della sua carriera. Il giocatore più forte che ha allenato è stato Ibrahimovic "un vincente dal carattere forte" e Ronaldinho "Peccato non averlo avuto ai livelli del Barcellona", mentre si è detto dispiaciuto di "vedere così Pato, uno da grandi qualità". Parlando del Mondiale, invece, Allegri ha commentato la finale Germania-Argentina: "I tedeschi hanno un buon gioco mentre l'Argentina ha messo da parte lo spettacolo subendo poco. Si è affidata ai suoi campioni".