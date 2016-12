Alfredo Di Stefano: una carriera sensazionale

09:20 - "Tutti parlano di Pelè e Maradona, ma per me il migliore è stato Di Stefano". Con queste parole qualche anno fa si è espresso proprio Pelè. Il riconoscimento forse più importante in una carriera di soli successi. Alfredo Di Stefano ha vinto tutto ed è stato una leggenda del calcio. La Saeta Rubia ha vinto 2 Palloni d'Oro, 5 Coppe Campioni, 13 Campionati (8 spagnoli), 1 Coppa Intercontinentale, 1 Coppa del Re e 2 Coppe Latine. Carriera da record.

Argentino, di Buenos Aires, si fa conoscere fin dal 1943 nel River Plate (che lascia solo per un brevissimo periodo per giocare nell'Huracan), con cui vince due volte il campionato argentino. Lascia il River nel 1949 per passare ai colombiani del Millonarios, che porta tre volte al successo in campionato. Poi un'amichevole tra Millonarios e Real Madrid convince i Blancos ad acquistarlo, riuscendo a resistere alla concorrenza dei rivali storici del Barcellona. Così, nell'estate del 1953, inizia il momento d'oro della sua carriera nel Real, squadra alla quale resta per sempre legato. Dal 1953 al 1964 disputa 396 gare ufficiali e segna 307 gol con la "camiseta" dei Blancos. Qui vince praticamente tutto quello che c'è da vincere. Il campionato è suo per ben 8 volte, le ultime 4 addirittura consecutivamente. E' il padrone assoluto della Coppa Campioni, dove raggiunge la finale per ben sette volte, vincendola dal 1956 al 1960 e perdendo solo nel 1962 contro il Benfica di Eusebio e nel 1964 contro la Grande Inter di Helenio Herrera. Durante la sua permanenza a Madrid crea con Ferenc Puskas una coppia formidabile e vince due volte il Pallone d'Oro, diventando nel 1959 il primo a fare il bis di questo ambito trofeo. Dopo la finale del 1964 lascia, ma non definitivamente l'amata Madrid, per chiudere all'Espanyol a 40 anni. Al termine della carriera da calciatore diventa allenatore. In panchina non ripete i successi ottenuti da calciatore, ma qualche soddisfazione se la toglie. Due campionati in Argentina, prima col Boca Juniors e poi nella squadra che l'aveva lanciato, il River Plate; quindi anche un campionato in Spagna e una Coppa delle Coppe nel Valencia. Ha allenato anche il suo Real, a cui è rimasto legato fino alla morte, in quanto presidente onorario del club. Se si vuole trovare un punto nero nella sua strepitosa carriera, è mancato il Mondiale. Non tanto perché mai vinto, quanto perché mai disputato. Inizia nella sua Argentina, con la quale vince nel 1947 la Copa America (allora chiamata Campeonato Sudamericano de Futbol), ma nel 1950 l'Albiceleste si rifiuta di giocare il Mondiale in Brasile e lui resta fuori. Nel 1956 diventa cittadino spagnolo e viene inserito nella nazionale della Spagna, ma qui due delusioni: la mancata qualificazione a Svezia '58 e l'infortunio che lo tiene fuori nelle uniche tre partite delle Furie Rosse a Cile '62. Ma in una carriera così gliela si può anche fare passare. Grazie Saeta Rubia.