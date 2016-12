Alex Del Piero sbarca in India: tifosi in delirio

14:05 - Alessandro Del Piero è sbarcato in India. L'ex capitano della Juventus è infatti arrivato a New Delhi ed è stato accolto dal caloroso abbraccio dei tifosi. Dopo l'avventura in Australia, "Pinturicchio" parteciperà alla Indian Super League (Isl) con la maglia dei Delhi Dynamos. Del Piero ha un accordo trimestrale con il club per prendere parte al torneo che terminerà il 14 dicembre e che coinvolgerà altre sette squadre.

Appena sbarcato in India da Dubai, Alex prima si godrà l'entusiasmo dei tifosi, ma già venerdì sarà in campo per allenarsi con i nuovi compagni di squadra. Alla Super League prenderanno parte lo Stato indiano di Goa e le città di Delhi, Guwahati, Kochi, Kolkata, Mumbai, Pune e Chennai, quest'ultima con un accordo tecnico con l'Inter e il contributo di Marco Materazzi. Parlerà un po' anche italiano la squadra di Pune, con la presenza in campo di David Trezeguet e in panchina di Franco Colomba. Tecnico d'eccezione anche per il Goa, che è riuscito ad accaparrarsi l'esperienza di Zico.



Per quanto riguarda gli altri nomi noti del grande calcio che hanno accettato di partecipare al campionato indiano spiccano anche quelli di Luis Garcia, David James e Joan Capedevilla.