Al Ahly club più titolato al mondo: in Africa si fa festa

13:53 - Dopo giorni di tira e molla il sorpasso dell'Al Ahly al Milan sul tetto del mondo è compiuto. Questo almeno è quanto trapela dall'Egitto e dall'Africa dove non c'è più voglia di aspettare la risposta della Fifa a Galliani sull'ufficialità della Coppa Intercontentiale Africa-Asia vinta nel 1988 dal club egiziano. Singolare il comunicato ufficiale della Caf: "Vincendo con lo Sfaxien l'Al Ahly ha superato il Milan a quota 19 trofei internazionali".

La Federazione africana quindi non ha dubbi sulla risposta del più alto organismo calcistico: i trofei internazionali del club egiziano sono 19, quindi uno più di Milan e Boca Juniors fermi a 18. Immediata la reazione della società in questione che avrebbe addirittura già istituito un'apposita commissione chiamata a organizzare la celebrazione dello storico traguardo. La posizione ufficiale del calcio africano poi è totalmente chiara. Oltre al comunicato ufficiale della Caf, si devono registrare le parole di Issa Hayatou, il numero uno federale e vice di Blatter: "Congratulazioni all'Al Ahly per questo storico obiettivo. E' un segnale che conferma i passi avanti del movimento del nostro continente e incoraggia gli altri club". Insomma, Galliani o non Galliani, in Africa si è già deciso: il Milan non è più il club più titolato al mondo.