Agnelli: "La Juve tra le prime otto in Europa"

16:13 - "La Juve riuscirà ad entrare tra le prime 8 squadre in Europa". Ne è sicuro il presidente Andrea Agnelli che ha fissato l'obiettivo minimo per la prossima stagione: "Riconfermarci ancora in Italia e andare più avanti possibile in Champions: ci piacciono le sfide". Il numero uno bianconero, in un'intervista a Bloomberg in inglese, parla anche della tanto chiaccherata cessione di Vidal: "Non abbiamo messo nessun giocatore sul mercato".

Agnelli ha parlato molto anche dell'aspetto economico: "Abbiamo 180 milioni di tifosi nel mondo: se riuscissimo a ricavarne anche 1-2 euro a testa, ne incasseremmo 180-360 milioni. Real Madrid, Barcellona, Manchester United e Bayern Monaco hanno un fatturato di 450-530 milioni: noi siamo indietro ma con questi tour possiamo monetizzare".

Ecco come fare per far crescere il fatturato: "L'obiettivo è usare il digitale per testare la crescita della fanbase nel mondo e poi portarci la squadra di persona.Nel 2006 Juve e Milan avevano fatturati simili agli attuali top club europei: da allora abbiamo subito un crollo".

Critiche per il calcio italiano: "Al calcio italiano mancano stadi, un progetto tecnico, pensare al bene collettivo e Tavecchio parla di giocatori mangia-banane".