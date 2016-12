Agnelli contro la discriminazione: "Il calcio deve unire"

18:53 - Un calcio al razzismo. Andrea Agnelli è intervenuto al convegno Uefa #2014RespectDiversity per confermare l'impegno della Juventus e di tutto il calcio italiano nella lotta contro la discriminazione. "L'impegno di Juventus in questo ambito è incentrato sull'educazione come chiave per combattere tutte le forze di discriminazione e promuovere l'integrazione - ha spiegato -. Il calcio ha il dovere di sradicare questo problema e unire".

Il platea Michel Platini ascolta e applaude. Dal palco Agnelli ribadisce la volontà della Juve di lottare contro ogni forma di razzismo. "L'Italia sta diventando un paese sempre più multiculturale - ha spiegato -. La natura internazionale delle squadre di calcio rende questo sport perfetto per combattere il razzismo. Le nostre squadre e i nostri spogliatoi sono diventati laboratori multiculturali con giocatori provenienti da tutto il mondo". "Solo nella rosa della Juventus di quest'anno possa contare otto diverse nazionalità che scendono in campo ogni fine settimana - ha proseguito -. I nostri tifosi non sono interessati alla provenienza dei giocatori che indossano le maglie bianconere, tifano per questi uomini indipendentemente dal fatto che vengano dal Ghana, dall'Argentina o da Torino. L'unica cosa che conta è la squadra".



Poi il paragone con quanto succede in Germania: "Se l'Italia raggiungesse un livello di integrazione, sociale e sportiva, pari a quello della Germania ne trarrebbe vantaggio sia dentro che fuori dal campo. Il loro miglior capocannoniere di tutti i tempi, Miroslav Klose, è nato in Polonia ma è diventato un'icona per tutta la nazione". "Se pensiamo alla nazionale italiana ci sono alcuni giocatori con passaporto italiano ma di origini straniere che stanno diventando figure preminenti sia per la squadra che per la nazionale - ha continuato Agnelli, allargando il discorso a tutta la società -. Perché dobbiamo guardare alle nostre differenze con rabbia ed aggressività? Così come l'Italia è riuscita a vincere la Coppa del Mondo unendo queste diversità in una sola nazione questo paese può eccellere in qualsiasi campo, basta che ognuno tratti gli altri con uguaglianza e che collaboriamo tutti insieme".



Capitolo cori razzisti: "Sfortunatamente negli stadi di calcio sentiamo ancora cori discriminatori verso diverse realtà territoriali italiane. Sappiamo tutti che l'Italia è un paese costituito da diverse province caratterizzate da stili di vita differenti ma anziché sfruttare questa varietà culturale per diventare più forti come popolo continuiamo a trasformare un aspetto positivo in un punto a nostro sfavore".



Infine la ricetta bianconera contro le discriminazioni: "La Juventus promuove questi messaggi fondamentali tramite 2 iniziative: 'Gioca con Me' e 'Un Calcio al Razzismo'. 'Un Calcio al Razzismo' sponsorizza progetti contro la discriminazione organizzati dalle comunità locali. Aprendo la mente fin dalla giovane età questi ragazzi saranno gli adulti responsabili e rispettosi di domani. 'Gioca con Me' nasce per aiutare i bambini dalle scarse risorse economiche a iscriversi alle giovanili della Juve. Finanziamo un progetto di ricerca Unesco per esaminare i problemi di razzismo nello sport ad alti livelli. Il calcio ha il dovere di sradicare questo problema. Procedendo nella stessa direzione, impareremo a rispettare la diversità".