Agnelli attacca Prandelli e Abete: "Dimissioni corrette ma irresponsabili"

17:26 - Mentre da Istanbul Prandelli si sfoga, Andrea Agnelli da Roma attacca l'ex ct azzurro e Abete. "Il gesto di Abete e Prandelli è stato corretto ma li smarca nel momento del bisogno - ha spiegato -. Prandelli già si è felicemente sposato con i turchi dove la pressione fiscale è minore. Farsi da parte non è il gesto di cui ha bisogno il calcio". "Non ringrazio Abete per averci lasciati soli", ha aggiunto il presidente della Juve.

Un affondo pesante, senza sconti per chi fino a Italia-Uruguay guidava il mondo del calcio azzurro e ora ha lasciato la baracca in balia delle onde. Agnelli non usa mezzi termini per condannare le dimissioni dell'ex ct e di Abete, accusati di farsi da parte proprio nel momento di maggior bisogno per il calcio italiano.



Ma le bordate non finiscono qui. Il presidente bianconero ne ha per tutti, soprattutto per Tavecchio. "A livello internazionale abbiamo nell'ECA e nella Uefa Rummenigge e Platini - ha tuonato -. La gente schizza in piedi, riconosce autorevolezza immediata. Fatico a pensare che lo stesso trattamento possa essere riconosciuto a Tavecchio". "Non serve un traghettatore ma un riformista che ci porti in un'altra dimensione", ha aggiunto Agnelli.



Molto critico anche il giudizio sulle prossime elezioni Figc: "Noi avevamo già previsto un'assemblea per l'11 agosto che era un'assemblea tecnica e di servizio. Tramutarla in un'assemblea elettiva è un gesto irresponsabile. Su questo non sono d'accordo". "Le varie componenti - ha aggiunto Agnelli intervenendo al convegno 'L'impatto economico dello sport' svoltosi alla Camera dei Deputati - stavano riflettendo per capire quale fosse tra due anni la migliore impostazione per il calcio. Il grosso dibattito a questo punto non è su cosa c'è da fare, ma chi è la persona giusta".