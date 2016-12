Agnelli: "Alla Juventus nessuno è indispensabile"

19:13 - "Nessuno è indispensabile, io stesso non lo sono. La storia della Juve è più grande di ogni individuo". E' chiaro Andrea Agnelli che, al "Wired Next Festival", spiega il suo pensiero su futuro e presente in bianconero. "La nostra stagione - ha detto il presidente da Milano - finisce domenica e abbiamo una partita importante perché possiamo arrivare a 102 punti e nessuno ci è mai riuscito in Europa. Vogliamo raggiungere l'obiettivo".

LA JUVE IN EUROPA? NON E' UN FALLIMENTO

"E' da ignoranti pensare che una stagione sia fallimentare perché non si è vinto in Europa. Quando una squadra arriva ai quarti di Champions, come noi l'anno scorso, o in semifinale di Europa League è perché è presente. L'importante - ha aggiunto - è arrivare in primavera con la possibilità di poter vincere qualcosa. Il nostro vero rimpianto non è l'eliminazione con il Benfica ma quella contro il Galatasaray".

PLATINI SIMPATICO, MA...

"Platini è simpatico, ma a me basta vincere, non mi interessa chi potrà premiarmi". Pochi giorni fa, infatti, il presidente dell'Uefa aveva detto che ci sarebbe potuto volere "parecchio tempo prima di dover premiare i bianconeri".