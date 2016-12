Affare a parametro zero in casa Lazio: idea Samaras per l'attacco

08:18 - Memore della vantaggiosa operazione Klose, Lotito cerca un altro attaccante di razza a parametro zero. Sul taccuino di Igli Tare è finito il nome di Georgios Samaras (29), centravanti greco protagonista di un Mondiale di buon livello finito ai rigori contro la Costa Rica. Potrebbe essere lui, svincolato dopo sei anni al Celtic Galsgow, la nuova punta della Lazio. Tare, in passato, non aveva nascosto la propria ammirazione per il bomber.

Il compenso potrebbe rappresentare un ostacolo, ma Lotito sarebbe pronto a sforare il tetto ingaggi per assicurarsi la punta. Samaras, infatti, è svincolato ed è in cerca di un contratto economicamente vantaggioso. Il greco, che può vantare una grande esperienza in campo internazionale, può essere un buon colpo a parametro zero. Terminato il prestito di Helder Postiga, rientrato al Valencia, i biancocelesti sono a caccia di una punta.