Adriano vende casa: l'ex Imperatore è in difficoltà economiche 

19:15 - La mancanza di un ingaggio e una situazione economica meno brillante di qualche anno fa, hanno costretto Adriano a una scelta coraggiosa: vendere il lussuoso appartemento di Rio de Janeiro, nel quartiere di Barra de Tijuca, per una cifra vicina ai 4 milioni di reais brasiliani (poco meno di 1,5 milioni di euro). L'ex imperatore, rimasto senza squadra dopo l'esperienza burrascosa all'Atletico Paranaense, è attualmente disoccupato.

Poco tempo fa Adriano si era anche ripresentato in Italia nella speranza di convincere qualcuno a dargli una possibilità. Ma il carattere ribelle dell'ex interista, unito a una scarsa indole per sacrificio e allenamenti, inevitabilmente lo ha danneggiato. Finanziariamente, secondo il portale brasiliano 'Lancenet', il centravanti non se la passa benissimo. Per questo ha deciso di vendere la sua casa di Rio, situata in un condominio di lusso e divenuta famosa per le feste che si protraevano fino a tarda notte, e prendere un appartamento più a "misura d'uomo" sempre all'interno dello stesso quartiere. Ma il vero colpo sarebbe rimettere la testa a posto e cominciare a ragionare da calciatore. Anche se gli anni passano...