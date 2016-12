Adriano, sogno Mondiale: "Mai dire mai, delle volte Dio fa cose inspiegabili" 

15:09 - Dopo due anni di inattività, l’ex attaccante di Inter, Fiorentina, Parma e Roma ha ricominciato a giocare nell’Atletico Paranaense, la squadra brasiliana della città Curitiba e punta il Mondiale. Il ct del Brasile Scolari, nei giorni scorsi, non ha escluso un suo ritorno in Nazionale, qualora dimostrasse di essere tornato quello di un tempo.

Iena Cisco: Sei in grandissima forma

Adriano: Non ancora. Sono due anni che non faccio nulla, però adesso, qua, ho trovato una bella squadra che mi può aiutare tantissimo Iena: Le Iene ti guardano anche se sono lontane. Ti stai comportando bene?

Adriano: Sì, adesso sono fidanzato già da un po’

Iena: Poi magari ti sposerai?

Adriano: Speriamo bene

Iena: Sei in forma?

Adriano: Manca poco, devo perdere qualche chilo.

Iena: Quando eri in Italia uscivano foto che ti ritraevano in discoteca, con una bottiglia di champagne. Ora che sei in Brasile escono foto che ti ritraggono con le armi in mano o con noti trafficanti di droga.

Adriano: Ho sempre detto che prima, quando ero piccolo, ho abitato nelle favelas. Vado lì per salutare i miei amici che sono cresciuti con me da piccoli

Iena: Non fare, però, le foto con i trafficanti o le foto con le armi…

Adriano: Le foto posso farle con tutti

Iena: Lo sapevi che era un trafficante?

Adriano: Lo sapevo. E allora? È’ mio amico, è cresciuto con me da piccolo. Non posso girare le spalle adesso che sono diventato un giocatore famoso. Non è così. Qualsiasi cosa io faccia nascono le polemiche. Le armi della foto sono due armi da gioco

Iena: Torneresti adesso in Italia a giocare?

Adriano: Adesso devo recuperare bene qua. L’Italia, però, è sempre stata la mia seconda casa

Iena: In Italia sei stato in città dove si mangiava benissimo. Come mai sei ingrassato quando sei tornato in Brasile?

Adriano: Sono rimasto in Brasile due-tre mesi senza fare nulla. Mi piace divertirmi, scherzare, fare grigliate quasi tutti i giorni con gli amici. E questo fa ingrassare subito. Mi sono lasciato andare un po’

Iena: Come li vedi i Mondiali per il Brasile?

Adriano: Spero che possa vincere. Lo so che per me sarà difficile andare, però non si sa mai. Dio delle volte fa delle cose che non capisci

Iena: Noi ci crediamo che tu torni in Nazionale. Sei in forma, pensavo fossi più grasso

Adriano: In televisione sembri più grasso, poi la gente mi vede e mi dice “ma non sei così grasso”

Iena: Ho letto che avevi problemi con l’alcolismo. È vero?

Adriano: E’ vero, ma prima, quando è morto mio padre

Iena: Se vince il Brasile cosa fai?

Adriano: Non lo so…faccio una grigliata a casa (ndr, ride)

Iena: Se vince l’Italia?

Adriano: Anche se vince l’Italia faccio una grigliata

Iena: Non farci tornare per metterti in riga, ma solo per esultare ai tuoi gol

Adriano: Speriamo. Speriamo bene (ndr, ride)