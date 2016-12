Adriano, mega party a Rio: devastato l'hotel

11:25 - Adriano ne ha combinata un'altra. Ormai senza squadra da sei mesi, dopo l'addio all'Atletico Paranaense, l'ex attaccante di Inter, Parma e Fiorentina ha organizzato una mega-festa in una lussuosa suite di un albergo di Rio De Janeiro, scatenando il caos nell'hotel e in tutto il quartiere. La stanza poteva accogliere solo una trentina di persone, ma al party si sono presentati in centinaia e anche il traffico della zona è andato in tilt.

Nonostante gli scarsissimi risultati in campo, dunque, l'Imperatore non ha perso la voglia di festeggiare. Tornato dalla madre dopo aver venduto la villa di Barra da Tijuca per quasi 2 milioni di euro, Adriano ha prenotato una suite in un albergo della zona sud di Rio e organizzato un party da urlo. La voce si è subito sparsa per tutta la città e centinaia di persone si sono accalcate fuori dall'hotel per partecipare all'evento. La struttura è stata presa d'assalto e messa letteralmente a soqquadro. Per mettere ordine e ripristinare la situazione è dovuto intervenire il direttore dell'albergo, che ha interrotto la festa a notte inoltrata e rimandato tutti a casa.