AdL: "Ma quale pernacchio! Era un olé per Callejon"

17:18 - Il gol di Callejon alla Roma ha destato, fra i tifosi romanista, un pizzico di rabbia perché alcuni hanno interpretato come un pernacchio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Così attraverso Twitter, AdL ha precisato: "Molti, soprattutto tifosi della Roma, mi rimproverano di aver fatto un pernacchio verso i romanisti allo stadio. E' un fraintendimento. Non volevo emulare Eduardo De Filippo. Sto urlando olé a Callejon".

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, De Laurentiis ha parlato poi della sfida di giovedì sera contro il Porto: "Il Porto è molto forte, ma noi abbiamo le possibilità di giocarci la qualificazione alla pari - ha detto il presidente del club azzurro - Affronteremo una squadra anche molto motivata dal cambio di allenatore. Il Porto ha segnato subito quattro gol in campionato e ha una nuova iniezione di fiducia. Saranno molto concentrati e sarà una partita dura per noi, in uno stadio caldo con grande tifo per i nostri avversari. Io confido nella nostra capacità di saper sempre reagire anche nella difficoltà, riuscendo ad esprimere sempre il nostro gioco. E credo che Rafa Benitez in questo sia maestro. Poi ci sarà il ritorno al San Paolo e il nostro stadio ci può spingere ancora avanti".



"Ci teniamo tutti a onorare l'Europa League - ha proseguito - Noi siamo usciti dalla Champions con ben 12 punti dimostrando di poter competere con squadre di grande importanza. Per questo per noi quest’anno l’Europa League è un prolungamento della Champions. Anche se in assoluto io penso sempre che la cosa migliore sia creare un grande campionato europeo per Club nel futuro con la parallela riduzione dei campionati a 16 squadre in modo da dare la possibilità ai Club di potersi esprimere meglio in campo internazionale".



Su Reina: "Io dico sempre che tutte le parate dei portieri è come se fossero dei gol. Quindi hanno lo stesso valore di una rete di un attaccante. Eppure non gli si dà mai il giusto clamore e la giusta evidenza. Reina è tra i tre migliori portieri del mondo. Poi abbiamo Rafael che è fortissimo ed è stato osannato prima di questo triste incidente, ma spero che a giugno sia già tra noi. Colombo è una persona formidabile di cultura ed importanza per lo spogliatoio. In più verrà Andujar che è un grande portiere argentino. Quindi abbiamo un parco portieri di altissimo livello”.



Benitez è il nuovo Oro di Napoli? "Benitez è un tecnico al quale bisogna dare il tempo necessario. Noi abbiamo il vizio di volere tutto e subito in Italia rischiando di bruciare gli eventi. Rafa è venuto in un campionato nuovo, ha preso una eredità dimezzata rispetto alla scorsa stagione, con l'innesto di ben 12 giocatori nuovi. In tutto ciò al primo anno finora siamo terzi, stiamo facendo benissimo in Europa come mai era accaduto in passato e siamo in finale di Coppa Italia. Ma soprattutto il nuovo corso di Benitez ci sta insegnando che se vogliamo giocare in Europa dobbiamo toglierci dalla testa qualsiasi modulo che non sia il 4-2-3-1 per competere allo stesso livello dei grandi Club internazionali. Devo dire che Rafa Benitez è un maestro di calcio ed ha una cultura enorme non solo calcistica. E’ una persona unica, di grande spessore con cui sono felice di poter lavorare per il nostro futuro".