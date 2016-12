AdL dice tutto: Mazzarri, Benitez, Reina, la Champions

17:36 - Aurelio de Laurentiis, il punto del presidente a metà del lavoro di preparazione del suo Napoli. Presente e passato.

C'è sempre il nodo-Mazzarri: AdL ne parla, quando capita, e il tecnico dell'Inter non gradisce.

"Quando io parlo di Mazzarri vorrei ricordarvi che io l'andai a cercare da solo. Lo cercai da solo, perché non c'era Marino, per sostituire Donadoni. Quando lui mi chiese di andare via dopo due anni io l'ho voluto trattenere a Napoli, quindi la mia considerazione professionale resta totale.

"Io puntualizzo che all'epoca, magari ora non è così, Mazzarri giocava con un ruolo che non permetteva l'utilizzo del regista. Io insistevo con Verratti, ma lui mi disse che non faceva parte del suo modulo. Nessuno è perfetto ed il problema delle lingue l'ha avuto e non gli ha permesso di comunicare ed avere un rapporto di comprensione e assimilazione verso alcuni elementi tra cui Vargas.

"Non ho punzecchiato Mazzarri, non ho criticato nessuno, Mazzarri resta un grande professionista".

Poi il Napoli e Benitez. "Abbiamo un tecnico indiscutibile, che conosce la squadra, che a gennaio ha messo a segno colpi utilissimi e che avrà ancora un'altra parte di acquisti, quindi ci sono tutte le condizioni per far bene. Lotteremo per lo scudetto e saremo competitivi per tanti anni. Dobbiamo lottare per lo scudetto ma io credo che da qui in avanti dovremo sempre essere ai vertici. La frenesia di mercato denota insicurezza: se ogni anno cambiamo tanti giocatori o siamo insicuri o abbiamo fatto acquisti sbagliati ed entrambe le cose sono criticabili. Dobbiamo tutelare i nostri investimenti. Comprando i grandi nomi non è che si vince lo scudetto, lo abbiamo visto anche in Spagna. Si parla di top-players, ma per me quelli che scelgo lo sono...".

E su Reina: "Deve essere Reina a dire che non può stare senza vedere Napoli. Se lui dovesse dirlo, noi siamo pronti ad accoglierlo ma potrebbero farlo anche altri come il Liverpool o altri. La Champions? Noi ce le giochiamo tutte, è arrivato il momento in cui ci giocheremo tutto e qualcosa prima o poi accadrà".

Capitolo Vargas: "Su Edu non ho più nessun tipo di pressione. Non è più un biscotto ma una realtà professionale valida. Se Benitez mi dice che è utile resta altrimenti troveremo una soluzione buona per entrambi".