Adam Maher, imbarazzo al Psv per una foto hard

16:35 - Una foto hard potrebbe spingere Adam Maher verso il Milan, che dopo l'arrivo di Seedorf ha messo gli occhi sul centrocampista olandese. Il calciatore è stato pizzicato in atteggiamenti molto intimi con una donna che non è la sua fidanzata in una stazione ferroviaria, imbarazzando il Psv. Il club ha cercato di minimizzare l'accaduto, sostenendo che la foto è stata scattata 18 mesi fa, ma in molti ora scommettono su una sua cessione.

Per Maher, dunque, tutto ora gira attorno a un suo scatto piccante. L'immagine è inequivocabile e ha già suscitato un polverone in Olanda, alimentando le voci di mercato attorno al calciatore. Dal suo canto il Psv sostiene che la foto risale a quando Adam era single, ma è ancora tutto da dimostrare. L'unica cosa certa, al momento, è che il centrocampista tace e non rilascia dichiarazioni sullo scatto hot. Forse un allontanamento dall'Olanda potrebbe smorzare un po' il caso. Magari con destinazione Milano.