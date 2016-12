Acerbi, il Tribunale Nazionale Antidoping accoglie il ricorso: annullata la sospensione

10:39 - La seconda sezione del Tribunale Nazionale Antidoping ha accolto il ricorso del difensore del Sassuolo Francesco Acerbi e ha annullato la sospensione cautelare disposta il 13 dicembre per la positività alla gonadotropina corionica riscontrata al controllo del 1° dicembre a Cagliari. Accertamenti clinici eseguiti successivamente hanno evidenziato che tale riscontro era legato alla ricomparsa del tumore, per cui era stato operato nel luglio scorso.

I valori emersi dai controlli antidoping erano legati comparsa di una recidiva linfonodale del tumore, una neoformazione all'apparato uro-genitale. Acerbi, che intanto ha ripreso le cure, aveva rifiutato le controanalisi dando mandato al proprio legale di proporre appello contro la sospensione. Sospensione annullata.



IL LEGALE DI ACERBI: "GIUSTIZIA E' FATTA"

''Siamo molto soddisfatti perché giustizia è stata fatta, Acerbi da adesso in poi si può concentrare sulle cure e sulla sua guarigione''. L'avvocato Mattia Grassani commenta così la revoca disposta dalla seconda sezione del Tribunale Nazionale Antidoping della sospensione cautelare di Francesco Acerbi. ''E' stato un confronto molto franco e costruttivo con la Procura antidoping e con il Tribunale di oltre un'ora - ha spiegato il legale del difensore del Sassuolo - A loro va il nostro plauso perché hanno dimostrato una sensibilità e un'attenzione a valutare il caso come eccezionale e assolutamente privo di precedenti o riconducibile ad altri casi di doping. Questo tipo di miscela ha portato al risultato sperato e che non poteva essere diverso. Già la sospensione era un'accusa infamante per un calciatore come lui, affetto da questa patologia, e gli rendeva la vita impossibile - ha concluso - Ora si è tolto questo spettro e può concentrarsi soltanto sulla sua guarigione".