Abodi: "No al commissario". Lotito: "Escludo sorprese"

19:07 - Il presidente del Coni Malagò "ha annunciato sorprese, ma se avesse qualche notizia sarebbe meglio saperla. Noi proseguiamo con serenità. Sappiamo tutti quali sono le condizioni che possono portare a un commissariamento, sono condizioni oggettive".

Lo ha detto il presidente della Lega Serie B Andrea Abodi, stamani a Villa Marigola, a La Spezia, dove sta per cominciare l'assemblea dei 21 presidenti di Serie B. Un'assemblea che ha all'ordine del giorno proprio la candidatura di Carlo Tavecchio alla presidenza Figc.

L'autonomia dello sport "dalla politica" è da sempre "un valore aggiunto" ma sulla vicenda di Tavecchio alla presidenza della Figc "la politica ha giocato una partita impropria e non corretta", ha aggiunto Abodi.

ABODI: "LA B VUOLE, TAVECCHIO"

E poi a proposito di Tavecchio, le (scontate) parole di Abodi. "La Serie B è compatta per votare Tavecchio alla presidenza della Federcalcio.- Confermiamo il nostro appoggio".

LOTITO: "DALLE URNE, NESSUNA SORPRESA"

"Siamo fiduciosi che le persone che sostengono le Leghe rispetteranno gli impegni che sono stati condivisi. Nicchi dice che le urne possono riservare sorprese? Non ci saranno sorprese". Lo ha detto Claudio Lotito, a margine della cerimonia per i calendari della Serie B. Lotito è tra i fautori principali della candidatura di Carlo Tavecchio alla presidenza della Federcalcio.

Quanto all'ipotesi di commissariamento avanzata da Malagò, Lotito ha detto: "Non voglio fare l'esegesi,del presidente del Coni. Forse si e' precostituito un piano b nel caso non si dovesse raggiungere l'elezione del presidente".